В редакцию Postimees обратился читатель, который пожаловался, что сообщения от Omniva не доходили до его норвежского номера телефона, из-за чего у него возникли трудности с получением товаров, купленных на фестивале.
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Проблема с сообщением от Omniva: клиент чуть не остался без посылки
Эстонец, который последние 14 лет живет в Норвегии, недавно посетил фестиваль Õllesummer и купил там множество товаров, но не хотел перевозить их вручную. Пожилая дама, продававшая товары, пообещала отправить покупки через посылочный автомат в Ориссааре на Сааремаа, где эстонец обычно проводит лето.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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