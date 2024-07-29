Проблема с сообщением от Omniva: клиент чуть не остался без посылки

Эстонец, который последние 14 лет живет в Норвегии, недавно посетил фестиваль Õllesummer и купил там множество товаров, но не хотел перевозить их вручную. Пожилая дама, продававшая товары, пообещала отправить покупки через посылочный автомат в Ориссааре на Сааремаа, где эстонец обычно проводит лето.

Проблемы начались, когда ожидаемые уведомления о прибытии посылки не дошли до норвежского номера телефона. После долгого ожидания клиент решил позвонить продавцу, чтобы узнать статус отправки посылки. Выяснилось, что посылка уже давно была отправлена и даже прибыла на место. Клиент, обратившийся в Postimees, отметил, что по данным отслеживания он получил уже три уведомления о прибытии посылки. «Мне не приходили сообщения», - сказал он.