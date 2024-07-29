Предложение Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и партии «Отечество» прервать второе чтение проекта Закона о налоге на моторные транспортные средства собрало поддержку 28 депутатов, против высказались 54 члена Рийгикогу.

Рийгикогу утвердил автоналог в третьем чтении. До этого парламент рассмотрел более 30 поправок, предложенных оппозицией, но ни одна из них не была поддержана.