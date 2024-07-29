Законопроект об автоналоге прошел второе чтение в Рийгикогу

Предложение Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и партии «Отечество» прервать второе чтение проекта Закона о налоге на моторные транспортные средства собрало поддержку 28 депутатов, против высказались 54 члена Рийгикогу.

До этого парламент рассмотрел более 30 поправок, предложенных оппозицией, но ни одна из них не была поддержана.