В понедельник на внеочередном заседании Рийгикогу завершилось второе чтение проекта Закона о налоге на моторные транспортные средства.
Законопроект об автоналоге прошел второе чтение в Рийгикогу
Предложение Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и партии «Отечество» прервать второе чтение проекта Закона о налоге на моторные транспортные средства собрало поддержку 28 депутатов, против высказались 54 члена Рийгикогу.
До этого парламент рассмотрел более 30 поправок, предложенных оппозицией, но ни одна из них не была поддержана.
Через час после завершения первого заседания начнтся второе заседание, на котором планируется третье чтение законопроекта.
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