Пн, 29.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Tele2 повышает цены на старые пакеты

Аймур-Яан Кескель
Copy
Смартфон. Фото иллюстративное.
Смартфон. Фото иллюстративное. Фото: Konstantin Sednev

Недавно представив на рынок новые, более выгодные тарифные планы, Tele2 повышает цены на старые пакеты. По словам представителя компании, повышение цен в среднем составит три евро в месяц.

На прошлой неделе Postimees сообщил, что Tele2 выпустил новые 5G-тарифные планы, которые дешевле аналогичных тарифов конкурентов.

Тем временем в социальных сетях распространилась информация о том, что владельцы некоторых старых пакетов недавно получили уведомления о повышении цен.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх