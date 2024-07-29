Недавно представив на рынок новые, более выгодные тарифные планы, Tele2 повышает цены на старые пакеты. По словам представителя компании, повышение цен в среднем составит три евро в месяц.
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Tele2 повышает цены на старые пакеты
На прошлой неделе Postimees сообщил, что Tele2 выпустил новые 5G-тарифные планы, которые дешевле аналогичных тарифов конкурентов.
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