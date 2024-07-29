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В Эстонии забили больше свиней, чем в прошлом году

BNS
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Свинья. Иллюстративное фото.
Свинья. Иллюстративное фото. Фото: Jaanus Lensment

Работающие по лицензии мясоперерабатывающие предприятия Эстонии в июне забили 41 200 свиней, что на 7,6 процента больше, чем за тот же период 2023 года.

По переданным данным Департамента статистики, в результате забоя свиней в июне получено 3322 тонны мяса, что на 2,9 процента больше, чем годом раньше.

Крупного рогатого скота в июне было забито 2300 голов, на 300 больше, чем в июне прошлого года. В том числе забито 100 телят, менее 100 молодых особей, 400 телок, 1400 коров и 400 быков и волов.

В результате забоя крупного скота в июне получено в общей сложности 595 тонн мяса, что на 19 процентов больше, чем годом раньше. В том числе мяса от забоя телят получено 6 тонн, от забоя молодых особей 9 тонн, телок - 95 тонн, коров - 382 тонны, а от забоя быков и волов 103 тонны.

В июне было также забито 500 овец, примерно на 200 особей меньше, чем в июне прошлого года, при этом мяса получено 10 тонн, на 3 тонны больше, чем в июне прошлого года.

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