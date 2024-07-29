ВИДЕО В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд: пострадали около 150 человек

По предварительным данным, с путей сошли восемь вагонов. На месте работают три бригады скорой помощи, которые вывозят пострадавших.

В поезде было 812 человек, данные по пострадавшим уточняются, сообщил губернатор региона Бочаров.

До 100 человек могли пострадать при крушении поезда под Волгоградом - «Интерфакс» со ссылкой на оценку оперативных служб.

В РЖД сообщили, что пострадали около 150 человек. Из них 16 - госпитализированы, в том числе, один ребенок.

Причиной аварии стало столкновение состава с грузовиком, который выехал на переезд. Водитель «Камаза» был госпитализирован, пишет ТАСС cо ссылкой на МВД.

За рулем грузовика был 43-летний Асламбек Усматов. Об этом он сам рассказал «Осторожно, новости». Мужчина сообщил, что чувствует себя средне и находится в больнице.

«Сегодня в 12:35 на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань-Адлер», - сообщили в РЖД.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК), говорится в Telegram-канале ведомства.