Неэме Вяли: единовременная атака Украины на три российских аэродрома заслуживает особого внимания

- С ними определенно нужно быть очень бережными. Кстати, это касается не только F-16. Если мы также посмотрим на другую редкую и дорогую технику, которую Запад передал Украине, например, Patriot или западные танки, то на самом деле с ними тоже будут обращаться очень экономно и прилагать усилия, чтобы не допустить их попадания в критические ситуации.

В ВВС также заявляют, что из-за прибытия истребителей F-16 не стоит ожидать серьезного поворота в боевых действиях, но они все равно помогут, поскольку все же являются достаточно эффективными самолетами. Их системы вооружения, радиолокационные системы лучше и точнее, чем у российских самолетов.

Естественно, предпринимаются попытки не допустить их попадания в зону действия российских систем ПВО. В той же функции ПВО, например при охране объекта или поддержке линии фронта, они свою роль, безусловно, выполнят. Не думаю, что украинцы сразу начнут ими рисковать, но понятно, что российская сторона попытается их как можно скорее сбить или узнать их местонахождение, чтобы уничтожить на земле.

- К сожалению, украинские аэродромы расположены настолько близко к линии фронта, что русские могут их атаковать?

- Конечно, могут, но для этого необходимо, чтобы ваша система вооружения, в данном случае ракета, могла достичь аэродрома. Вам также необходимо знать, имеются ли там еще эти самолеты.

Ведь перемещение самолета из одного аэропорта в другой происходит очень быстро. Можно было бы допустить, что украинцы осознают эту угрозу, и я полагаю, что они довольно часто передислоцируют самолеты, чтобы их не могла обнаружить российская воздушная разведка. В Украине тоже много аэродромов, и я считаю, что Украина будет переводить эти самолеты с одного аэродрома на другой именно во избежание обнаружения и нападения.

- Как защитить самолет на аэродроме?

- Если он находится на земле, единственный вариант борьбы с угрозой с воздуха - это построить специальную инфраструктуру, что также уже было сделано со многими аэродромами советских времен. Строится бетонный ангар, который еще и засыпается слоем грунта для армирования, а затем туда помещается самолет. В этом случае он защищается от ракетного удара сверху.