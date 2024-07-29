Генерал-майор в запасе Неэме Вяли рассказал ведущей «Военной студии» Postimees Улле Лянтс, что, поскольку украинцы одновременно атаковали три военных аэродрома на территории России, россияне не могли перебросить свою технику с одного аэродрома на другой.
Неэме Вяли: единовременная атака Украины на три российских аэродрома заслуживает особого внимания
Перевод: Павел Соболев
- Президент Украины поблагодарил военных за то, что они смогли атаковать военный аэродром Оленья в Мурманской области, что в 1800 километрах от границы России с Украиной. Из этой благодарности можно сделать вывод, что действительно был поражен российский дальний бомбардировщик?
- Таких примечательных аспектов здесь довольно много. Во-первых, действительно, расстояние, потому что этот аэродром очень далеко, и важно, что украинцы смогли его поразить. В настоящее время ведутся споры о том, как был обстрелян аэродром. Могло ли действительно какое-то летательное средство пролететь так далеко, или его каким-то образом удалось провезти на российскую территорию, и затем запустить дрон оттуда?
Еще один важный момент - изменение тактики. Украинцы атаковали несколько аэродромов практически одновременно, чтобы не допустить попыток россиян перебросить технику с атакованных аэродромов куда-либо еще. Так что это определенно важно.
В-третьих, пораженный самолет был стратегическим бомбардировщиком Ту-22, которых в России не так много. По данным на 2021 год, их якобы было 66 единиц в рабочем состоянии, но за это время некоторые пострадали. Однако один такой самолет стоит около 40 млн долларов. Так что это довольно серьезные финансовые потери. Я считаю, что это была очень значимая атака со стороны украинцев, и слова благодарности президента Украины за такой успех, безусловно, очень уместны.
- Аэродром в Энгельсе, который находится гораздо ближе к украинской границе, уже подвергался атакам украинцев, и это заставило русских перебросить технику подальше. Был ли военный аэродром Оленья в Мурманске одним из таких мест, куда эту технику вывезли?
- Наверняка да, но ее вывозили и в другие места. Принцип все же в том, чтобы попытаться переместить эти самолеты дальше, вглубь российской территории, как бы максимально растянуть воздушное пространство от территории Украины до России, в надежде, что, может быть, дроны и не долетят так далеко, но они долетают.
- Откуда именно мы знаем, с какими результатами были атакованы эти российские военные аэродромы, насколько велик ущерб?
- То или другое все равно просачивается, потому что Россия не может контролировать все социальные сети. Видеозаписи этих взрывов, снятые местными жителями, немедленно начинают распространяться. Там вы можете увидеть, как был аэродром поражен, произошел ли взрыв, или сначала сверху поднялся огненный шар.
Несомненно, для украинцев это важно, потому что надо понимать, попал ты куда-то или нет. Были фотографии конкретных самолетов, которые были поражены, потому что невозможно заблокировать спутниковое изображение, и ясно, что западные союзники делятся с Украиной как этими фотографиями, так и разведывательной информацией. Поэтому до сих пор циркулирует какая-то информация о том, что и в каких количествах было поражено. Конечно, российская сторона старается это максимально скрыть, но все равно всего не спрячешь.
- Украина ждет истребители F-16, но уже говорилось, что эти первые истребители пока не изменят ход войны, потому что их будет мало и они, вероятно, не решатся выйти на самый ближний фронт.
- С ними определенно нужно быть очень бережными. Кстати, это касается не только F-16. Если мы также посмотрим на другую редкую и дорогую технику, которую Запад передал Украине, например, Patriot или западные танки, то на самом деле с ними тоже будут обращаться очень экономно и прилагать усилия, чтобы не допустить их попадания в критические ситуации.
В ВВС также заявляют, что из-за прибытия истребителей F-16 не стоит ожидать серьезного поворота в боевых действиях, но они все равно помогут, поскольку все же являются достаточно эффективными самолетами. Их системы вооружения, радиолокационные системы лучше и точнее, чем у российских самолетов.
Естественно, предпринимаются попытки не допустить их попадания в зону действия российских систем ПВО. В той же функции ПВО, например при охране объекта или поддержке линии фронта, они свою роль, безусловно, выполнят. Не думаю, что украинцы сразу начнут ими рисковать, но понятно, что российская сторона попытается их как можно скорее сбить или узнать их местонахождение, чтобы уничтожить на земле.
- К сожалению, украинские аэродромы расположены настолько близко к линии фронта, что русские могут их атаковать?
- Конечно, могут, но для этого необходимо, чтобы ваша система вооружения, в данном случае ракета, могла достичь аэродрома. Вам также необходимо знать, имеются ли там еще эти самолеты.
Ведь перемещение самолета из одного аэропорта в другой происходит очень быстро. Можно было бы допустить, что украинцы осознают эту угрозу, и я полагаю, что они довольно часто передислоцируют самолеты, чтобы их не могла обнаружить российская воздушная разведка. В Украине тоже много аэродромов, и я считаю, что Украина будет переводить эти самолеты с одного аэродрома на другой именно во избежание обнаружения и нападения.
- Как защитить самолет на аэродроме?
- Если он находится на земле, единственный вариант борьбы с угрозой с воздуха - это построить специальную инфраструктуру, что также уже было сделано со многими аэродромами советских времен. Строится бетонный ангар, который еще и засыпается слоем грунта для армирования, а затем туда помещается самолет. В этом случае он защищается от ракетного удара сверху.