Изменения в Законе о подоходном налоге прошли в Рийгикогу второе чтение

Начиная с 2025 года доля подоходного налога, выплачиваемого местным органам власти с пенсионных доходов, и доля подоходного налога, выплачиваемого с других доходов, будут постепенно увеличиваться в течение трех лет, чтобы к 2027 году они сравнялись и составили 10,23 процента.

В настоящее время местные самоуправления получают 2,5 процента подоходного налога с пенсионных доходов и 11,89 процента с других доходов физических лиц.

Цель проекта - уменьшить региональное неравенство и чрезмерное разрастание городов. Поправка ускорит рост поступлений подоходного налога в самоуправлениях с высокой долей пожилых людей и замедлит его в местных самоуправлениях с более высокой долей трудоспособного населения и более высоким уровнем заработной платы. Общая доходная база местных органов власти в соответствии с проектом останется неизменной.

На переговорах выступили депутаты от оппозиционной фракции «Отечество» Айвар Кокк, Хелир-Вальдор Сеэдер и Андрес Метсоя, Вадим Белобровцев от Центристской партии и Райн Эплер от Консервативной народной партии.

Фракция «Отечество» предложила отложить второе чтение проекта. Предложение не было поддержано - 13 членов Рийгикогу высказались «за», 55 - «против».

Третье чтение закона о поправках к подоходному налогу состоится сегодня же, через час после окончания первой внеочередной сессии.