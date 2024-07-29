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Мошенническая схема лишила эстонца нескольких сотен евро

rus.postimees.ee
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Житель Сааремаа сообщил полиции, что участвовал в лотерее в Facebook и получил сообщение о том, что выиграл деньги, машину и мобильный телефон. Это оказалось мошенничеством.

Злоумышленники сказали ему, что машина доставлена ​​из США, поэтому придется заплатить таможенную пошлину.

Потерпевший перевел деньги на счет в иностранном банке. После этого его просили произвести ряд выплат, но он отказался.

Ущерб составил 280 евро.

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