Житель Сааремаа сообщил полиции, что участвовал в лотерее в Facebook и получил сообщение о том, что выиграл деньги, машину и мобильный телефон. Это оказалось мошенничеством.
Мошенническая схема лишила эстонца нескольких сотен евро
Злоумышленники сказали ему, что машина доставлена из США, поэтому придется заплатить таможенную пошлину.
Потерпевший перевел деньги на счет в иностранном банке. После этого его просили произвести ряд выплат, но он отказался.
Ущерб составил 280 евро.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.