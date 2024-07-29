Основатель и руководитель приюта старой автотехники в Ярва-Яани Туве Кярнер сообщил, что в конце прошлой недели в его приют прибыл 599-й экспонат. Им оказалось легендарное лондонское такси.
Перевод: Павел Соболев
Три года назад издание Virumaa Teataja писало, что Райнер Фрейенталь, автолюбитель из Тамсалу, занят ремонтом лондонского такси.
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