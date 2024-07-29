Министерство образования и науки направило партнерам на ознакомление проект закона о внесении изменений в Закон об основных школах и гимназиях. Проект закона предусматривает разработку системы оценки на основе модели компетенций руководителей школ для оценки работы руководителей школ и предоставления обратной связи, а также изменение трудовых договоров на срочные договоры.
Трудовые договоры руководителей школ в Эстонии могут стать срочными
Руководитель отдела министерства управления образованием и политики в отношении учителей Хейди Уусталу пояснила, что изменения необходимы для гармонизации качества руководства в эстонских школах.
«Все ученики должны иметь доступ к качественному образованию, отвечающему их способностям и потребностям. Мы должны обеспечить учителям максимально мотивирующую среду для работы, что будет способствовать их наилучшему вкладу в преподавание и снижению оттока учителей», - сказала она. Уусталу добавила, что качество образования в школах зависит от качества управления, и роль директора школы имеет решающее значение.
Когда изменения вступят в силу, должности директоров школ будут заполняться на основе открытых конкурсов, чтобы обеспечить назначение наиболее компетентных руководителей. В состав комиссии войдет представитель Эстонского объединения руководителей школ, а процедуры набора высших руководителей на государственной службе будут проводиться по образцу комиссии. С победителем будет заключен пятилетний трудовой договор.
Как пояснили в министерстве, для последовательной оценки и поддержки развития компетенций и эффективности работы руководителей школ будет внедрена модель компетенций, разработанная в партнерстве с частным сектором. Согласно этой модели, руководители школ будут получать ежегодную обратную связь о своей работе в рамках обзора развития и будут проходить аттестацию до окончания срока контракта.
В конце первого срока директор школы может подписать новый срочный трудовой договор без проведения открытого конкурса. Внедрение модели будет осуществляться под руководством Эстонского объединения руководителей школ.
Срочный трудовой договор в сочетании с собеседованиями по развитию и системой оценки позволит создать для сектора образования резерв специалистов с хорошими управленческими навыками.
Неопределенность, связанная с заключением срочных трудовых договоров, снижается благодаря возможности трудоустройства в качестве ведущих специалистов или директоров в других организациях. Срочные трудовые договоры также способствуют мобильности руководителей школ.
Для предложения модели компетенций и карьеры лидеров образования была создана рабочая группа, в которую вошли представители министерства, партнеров и университетов. Под руководством Академии лидерства в образовании при Институте педагогических наук Таллиннского университета будет разработана комплексная основа для поддержки и оценки развития лидеров образования.
Первую версию законопроекта планируется подготовить в конце этого года, а вступление в силу запланировано на 2026 год. Проект был передан на согласование в Государственную канцелярию, министерства и Союз городов и волостей Эстонии.