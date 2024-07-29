Трудовые договоры руководителей школ в Эстонии могут стать срочными

Руководитель отдела министерства управления образованием и политики в отношении учителей Хейди Уусталу пояснила, что изменения необходимы для гармонизации качества руководства в эстонских школах.

«Все ученики должны иметь доступ к качественному образованию, отвечающему их способностям и потребностям. Мы должны обеспечить учителям максимально мотивирующую среду для работы, что будет способствовать их наилучшему вкладу в преподавание и снижению оттока учителей», - сказала она. Уусталу добавила, что качество образования в школах зависит от качества управления, и роль директора школы имеет решающее значение.

Когда изменения вступят в силу, должности директоров школ будут заполняться на основе открытых конкурсов, чтобы обеспечить назначение наиболее компетентных руководителей. В состав комиссии войдет представитель Эстонского объединения руководителей школ, а процедуры набора высших руководителей на государственной службе будут проводиться по образцу комиссии. С победителем будет заключен пятилетний трудовой договор.

Как пояснили в министерстве, для последовательной оценки и поддержки развития компетенций и эффективности работы руководителей школ будет внедрена модель компетенций, разработанная в партнерстве с частным сектором. Согласно этой модели, руководители школ будут получать ежегодную обратную связь о своей работе в рамках обзора развития и будут проходить аттестацию до окончания срока контракта.