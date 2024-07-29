Преступник, вооруженный ножом, напал на посетителей в детском клубе Hope of Hart в городе Саутпорт на северо-западе Англии, пишет «Медуза» со ссылкой на BBC News.
В Англии преступник с ножом напал на посетителей детского клуба. Есть пострадавшие
По данным службы скорой помощи, ранения получили по меньшей мере восемь человек. Среди пострадавших есть дети, сообщает издание Eye on Southport со ссылкой на полицию. Детей увезли в больницу Alder Hey в Ливерпуле. По неподтвержденной информации ливерпульского издания Echo, погиб один ребенок.
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении. Его доставили в полицейский участок.
Недалеко от места происшествия проходило мероприятие по танцам и йоге для детей младшего школьного возраста, отмечает BBC News. В то же время Echo пишет, что инцидент произошел на уроке танцевальной йоги.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя случившееся, сообщил в соцсети X, что из Саутпорта поступают ужасные и глубоко шокирующие новости. «Мои мысли со всеми пострадавшими», - заявил британский премьер.