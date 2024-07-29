Конец раю для безбилетников? Вход в автобусы – через переднюю дверь

Перевод: Павел Соболев

1 августа Тартуская городская управа начнет двухмесячный пилотный проект, в ходе которого с 7 часов вечера до 7 часов утра будет обязательно входить в городской автобус только через первую дверь, и выходить только через заднюю дверь.

Через задние двери даже вечером в автобус смогут войти пассажиры с детской коляской, а пассажиры, пользующиеся вспомогательными устройствами (например, инвалидной коляской), могут сигнализировать о своем желании войти с помощью кнопки, расположенной у средней двери, как это происходит и сейчас.

Городские власти рассматривают возможность введения входа через переднюю дверь на круглогодичной основе, поскольку, согласно анализу данных, в тартуских автобусах, особенно по вечерам, значительное количество пассажиров ездит без билетов. При входе через входную дверь поездку необходимо будет зарегистрировать на первом валидаторе.

По словам вице-мэра Тарту Раймонда Тамма, ежегодно Тарту теряет из-за безбилетных пассажиров почти полмиллиона евро, которые можно было бы использовать для развития автобусного движения.

«Вход через первую дверь дисциплинирует пассажиров, это хорошо показывает опыт других стран и городов. Кроме того, это облегчает посадку и выход из автобуса», - добавил Тамм.

Проект продлится с 1 августа по 30 сентября. Управа проанализирует полученные данные и отзывы и примет решение о следующем шаге.