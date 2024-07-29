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СУДЬБОНОСТНЫЙ 1944 ГОД Бои в Синимяэ были самыми кровопролитными за всю историю Эстонии

, историк
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Президент Эстонии Алар Карис и президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон в музее Синимяэ в Вайвара, 15 мая 2024 года.
Президент Эстонии Алар Карис и президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон в музее Синимяэ в Вайвара, 15 мая 2024 года. Фото: Tairo Lutter

Восемьдесят лет назад сражения Второй мировой войны дошли до Синимяа в Вайвара. Массированное наступление Красной Армии, продолжавшееся две недели – с 26 июля по 11 августа – можно считать самым кровопролитным сражением, когда-либо состоявшемся на эстонской земле. Рассказ будет опубликован в рамках проекта сотрудничества Эстонского института памяти и Postimees «1944 год судьбы».

Следует сразу подчеркнуть, что сражение при Синимяэ следует рассматривать как общий термин и считать его отдельным сражением можно лишь условно: это был лишь один эпизод наступления сил Ленинградского фронта, начавшегося в июле 24, по всему Нарвскому фронту от Васькнарвы до Нарва-Йыэсу.

К этому моменту бои на Нарвском фронте длились уже полгода. Красной Армии к 5 февраля удалось форсировать реку южнее Нарвы и образовать плацдарм (Аувереский пладцарм), и в последующие месяцы северная часть реки Нарвы и ближний тыл немецких войск, расположенных на Нарвском плацдарме, пути снабжения которых оказались зажаты в узкий коридор между плацдармом Аувере и Финским заливом, находились под угрозой.

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