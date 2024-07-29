СУДЬБОНОСТНЫЙ 1944 ГОД Бои в Синимяэ были самыми кровопролитными за всю историю Эстонии

Следует сразу подчеркнуть, что сражение при Синимяэ следует рассматривать как общий термин и считать его отдельным сражением можно лишь условно: это был лишь один эпизод наступления сил Ленинградского фронта, начавшегося в июле 24, по всему Нарвскому фронту от Васькнарвы до Нарва-Йыэсу.