Восемьдесят лет назад сражения Второй мировой войны дошли до Синимяа в Вайвара. Массированное наступление Красной Армии, продолжавшееся две недели – с 26 июля по 11 августа – можно считать самым кровопролитным сражением, когда-либо состоявшемся на эстонской земле. Рассказ будет опубликован в рамках проекта сотрудничества Эстонского института памяти и Postimees «1944 год судьбы».
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СУДЬБОНОСТНЫЙ 1944 ГОД ⟩ Бои в Синимяэ были самыми кровопролитными за всю историю Эстонии
Следует сразу подчеркнуть, что сражение при Синимяэ следует рассматривать как общий термин и считать его отдельным сражением можно лишь условно: это был лишь один эпизод наступления сил Ленинградского фронта, начавшегося в июле 24, по всему Нарвскому фронту от Васькнарвы до Нарва-Йыэсу.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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