Перевод: Павел Соболев

В понедельник 23 депутата от оппозиции инициировали вотум недоверия Свету, и правительство попросило парламент срочно обсудить его. Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар («Ээстии 200») объявил экстренное заседание по обсуждению вопроса в понедельник, которое началось через полчаса после окончания другого экстренного заседания.

Оппозиция обвиняла Света в заявлениях, сделанных в ходе интервью, которое он дал изданию «Вечерка» в 2018 году. «Я не хочу этого говорить, потому что ситуация гораздо сложнее и ее нельзя описать фразой "Крым свой" или "Крым чужой"», - сказал тогда Свет. Став министром инфраструктуры, Свет заявил, что считает Крым частью Украины.

По мнению председателя Isamaa Урмаса Рейнсалу, Свет не заслуживает быть членом правительства из-за своих предыдущих заявлений.

«Владимир Свет стал министром неделю назад по предложению Кристен Михал. Я предостерегал премьер-министра от подобных действий перед его назначением. Во время российской агрессивной войны взгляды, высказанные Светом по вопросу Крыма после аннексии, делают совершенно неуместным его пребывание членом правительства», - сказал Рейнсалу.

Он заявил, что Свет тогда обнаружил, что большинство жителей Крыма хотят жить в составе России, что Советский Союз распался неправильно и что следовало провести референдумы в приграничных районах - вероятно, относительно принадлежности России. Свет заявил, что Крым де-факто является частью России и это не черно-белый вопрос. «Это мнение нового члена правительства, которое он изложил русскоязычным СМИ», - сказал Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, заявления, сделанные под давлением на прошлой неделе, не отменяют эти взгляды.