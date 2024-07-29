«В течение последних нескольких месяцев Центристская партия неоднократно обращала внимание на то, что автоналог противоречит конституции. Не предусмотрены льготы для малообеспеченных и многодетных семей, жителей сельских районов и людей с особыми потребностями. Как раз один из этих аргументов - неравное отношение к людям с особыми потребностями - президент привел в качестве причины, по которой он отказался провозглашать закон об автоналоге», - сказал Кылварт.

«Вместо того, чтобы отправить этот закон в мусорный ящик, коалиция поступила крайне цинично, сделав законопроект еще хуже, - отметил Кылварт. - Льготы для людей с особыми потребностями были полностью отменены и заменены потенциальными пособиями. Однако эти пособия даже не покрывают связанные с автоналогом расходы, а люди с особыми потребностями уже много лет ждут от государства дополнительной поддержки на повседневные расходы».

Кылварт отметил, что для людей с особыми потребностями автомобиль зачастую является единственным средством передвижения, а коалиция решила зарабатывать деньги за их счет.

«Точно так же коалиция хочет наказать многодетные семьи - ведь для них автоналог обернется дополнительными расходами. Положение людей, живущих в сельской местности, тоже ухудшится, так как наряду в введением автоналога закрываются сельские школы, инвестиции в дороги сведены к минимуму, а бесплатный общественный транспорт в уездах отменен. Правительство не способно остановить экономический спад, и чтобы залатать дыры в бюджете, вводит автоналог, что, по сути, является издевательством над людьми», - подчеркнул он.

Центристская партия направила в Государственный суд ходатайство об отмене автоналога, Госсуд, в свою очередь, отметил, что любой сможет оспорить назначенный ему налог в суде, потребовав проверки конституционности закона об автоналоге.

«Таким образом, в следующем году все частные лица и предприятия, которых обяжут платить налог на автомобили, смогут запросить заключение административного суда относительно конституционности закона об автоналоге. Учитывая, что противоречий стало еще больше, мы призываем всех оспаривать назначенный автоналог», - добавил Кылварт.