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Во время мероприятия по случаю годовщины битвы на Синимяэских высотах имел место конфликт полиции и участников

Андрес Эйнманн
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Полиция беседует с членами MTÜ Eesti Leegioni Sõprade Selts.
Полиция беседует с членами MTÜ Eesti Leegioni Sõprade Selts. Фото: Илья Смирнов

В Ида-Вирумаа в субботу участники памятного мероприятия по случаю годовщины битвы на Синимяэских холмах конфликтовали с полицией из-за одежды с символикой Клуба Друзей Эстонского легиона, которая была на Кай Брауэр, дочери Пауля Майтла, кавалера Рыцарского криста, участника битвы 1944 года.

Перевод: Павел Соболев

Участник мероприятия написал на милитари-форуме, что наблюдавшие за мероприятием полицейские начали выводить с задних рядов памятного мероприятия Кай Брауэр, дочь участника боев на Синимяэских высотах Пауля Майтла, которой в этом году исполняется 80 лет, в связи с ношением ею одежды с символикой Клуба Друзей Эстонского легиона.

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