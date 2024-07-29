Во время мероприятия по случаю годовщины битвы на Синимяэских высотах имел место конфликт полиции и участников

Участник мероприятия написал на милитари-форуме, что наблюдавшие за мероприятием полицейские начали выводить с задних рядов памятного мероприятия Кай Брауэр, дочь участника боев на Синимяэских высотах Пауля Майтла, которой в этом году исполняется 80 лет, в связи с ношением ею одежды с символикой Клуба Друзей Эстонского легиона.