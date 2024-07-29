В Ида-Вирумаа в субботу участники памятного мероприятия по случаю годовщины битвы на Синимяэских холмах конфликтовали с полицией из-за одежды с символикой Клуба Друзей Эстонского легиона, которая была на Кай Брауэр, дочери Пауля Майтла, кавалера Рыцарского криста, участника битвы 1944 года.
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Во время мероприятия по случаю годовщины битвы на Синимяэских высотах имел место конфликт полиции и участников
Перевод: Павел Соболев
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