Исследование: более половины жителей Эстонии оставляют у себя дома свой старый смартфон

«Рост экономики Эстонии и растущее потребление также привели к увеличению количества отходов электрического и электронного оборудования. Большая часть этих отходов образуется в результате ежедневного использования бытовой электроники, такой как компьютеры, мониторы, смартфоны, планшеты, провода и телевизоры», - рассказала руководитель сферы опасных отходов и ответственности производителей Министерства климата Пирет Отсасон.

Директива Европейского союза устанавливает конкретные цели по сбору, переработке и повторному использованию таких электронных отходов. «И производители, и страны должны обеспечить, чтобы ежегодно собиралось не менее 65 процентов от массы электрического и электронного оборудования, выпущенного на рынок в предыдущие три года, или 85 процентов массы электронного лома, образовавшегося в стране», - пояснила Отсасон.

Например, в 2020 году в Эстонии на рынок было поставлено около 24 848 тонн электронных устройств. В 2022 году на рынок поступило 31 300 тонн электронных устройств, а в 2023 году - 24 617 тонн. В Европейском союзе поток электронных отходов растет в среднем на 2% в год.