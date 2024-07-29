Согласно недавнему опросу, более половины людей оставили дома последний смартфон, которым перестали пользоваться. В то же время, директива Европейского союза устанавливает конкретные цели по сбору, переработке и вторичному использованию электронных отходов для борьбы с их накоплением.
Исследование: более половины жителей Эстонии оставляют у себя дома свой старый смартфон
«Рост экономики Эстонии и растущее потребление также привели к увеличению количества отходов электрического и электронного оборудования. Большая часть этих отходов образуется в результате ежедневного использования бытовой электроники, такой как компьютеры, мониторы, смартфоны, планшеты, провода и телевизоры», - рассказала руководитель сферы опасных отходов и ответственности производителей Министерства климата Пирет Отсасон.
Директива Европейского союза устанавливает конкретные цели по сбору, переработке и повторному использованию таких электронных отходов. «И производители, и страны должны обеспечить, чтобы ежегодно собиралось не менее 65 процентов от массы электрического и электронного оборудования, выпущенного на рынок в предыдущие три года, или 85 процентов массы электронного лома, образовавшегося в стране», - пояснила Отсасон.
Например, в 2020 году в Эстонии на рынок было поставлено около 24 848 тонн электронных устройств. В 2022 году на рынок поступило 31 300 тонн электронных устройств, а в 2023 году - 24 617 тонн. В Европейском союзе поток электронных отходов растет в среднем на 2% в год.
Несмотря на цели директивы, согласно исследованию, проведенному в Эстонии этим летом, интерес людей к вторичному использованию устройств остается слабым. «54 процента жителей Эстонии просто оставили свой последний смартфон, которым они перестали пользоваться, в ящике стола. Однако многие из этих смартфонов до сих пор находятся в идеальном состоянии и пригодны к использованию. Если бы люди, например, взяли телефон в аренду, а не покупали его, была бы гарантия, что устройство будет отправлено на вторичное использование», - сказала Пирет Паулус, менеджер по развитию бизнеса Inbank.
Inbank в сотрудничестве с iDeal предлагает услугу аренды смартфонов и ноутбуков Apple с осени прошлого года, а недавно, в сотрудничестве с ONOFF, ассортимент сдаваемых в аренду устройств пополнился смартфонами и планшетными компьютерами Apple и Samsung.
«Тенденция брать продукцию в аренду вместо владения ею с каждым годом растет в различных отраслях. Тенденция аренды небольших электронных устройств, таких как смартфоны и ноутбуки, поддерживается регламентом Европейского союза, направленным на производителей, который гласит, что нужно повышать ценность электроники, а не превращать устройства в мусор после первого использования», - пояснила Паулус.
В дополнение к предложению услуги аренды, в целях борьбы с накоплением электронных отходов ответственность производителя распространяется на электрическое и электронное оборудование, чтобы поддержать выпуск на рынок долговечных, многоразовых и вторично используемых устройств. Это означает, что производители проблемной продукции обязаны собирать старые электронные устройства, а также финансировать и организовывать сортировку и переработку отходов своей продукции.