Перевод: Павел Соболев

Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов заявил в понедельник в программе общеукраинского телевидения, что ополченцы получили необходимую информацию, с помощью которой можно провести успешную военную операцию против российских военных преступников. «Мы не собираемся сейчас обсуждать детали, но этого будет больше», - сказал Юсов, намекая на новые возможные атаки на вагнеровцев.

Сегодня The Kyiv Post поделилась фотографией сепаратистов-туарегов, позирующих с украинским флагом после победы в битве против вагнеровцев на северо-востоке Мали.

⚡️EXCLUSIVE: Kyiv Post obtained an exclusive photo Monday, July 29 from sources in Ukraine’s defense and security sector showing Tuareg rebels posing with a Ukrainian flag after having just dealt a major defeat to Russian state-funded Wagner mercenaries in Mali. pic.twitter.com/AKMEWfNkvg — KyivPost (@KyivPost) July 29, 2024

Столкновения между силами 13-го спецподразделения ЧВК «Вагнер» и туарегами произошли в четверг и пятницу на прошлой неделе в городе Тинзауатене недалеко от алжирской границы. Погибли не менее 20 вагнеровцев, среди них командир подразделения Сергей «Пруд» Шевченко и известный российский военный блогер Никита Федянин. Однако источник, ранее служивший в «Вагнер», сообщил Русской службе Би-би-си, что в боях погибло до 82 вагнеровцев.

Российское государственное новостное издание RT недавно заявило, что украинская разведка обучает местных туарегов-сепаратистов и забрала некоторых из них в Украину, чтобы научить их пользоваться дронами.

«Российские пропагандисты продолжают говорить об участии главы украинской военной разведки Кирила Буданова во всем, что происходит с террористами-вагнеровцами в Африке», - отреагировал на историю источник в силовых структурах, общавшийся с The Kiev Post.