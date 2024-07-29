Синоптики бьют тревогу для жителей Тартуского и Пыльваского уездов

Перевод: Павел Соболев

«Будьте бдительны, жители Тартумаа и Пыльвамаа! С северо-востока приближаются новые грозы, сопровождаемые сильными ливнями и порывами ветра! Они движутся в юго-западном направлении. Радарное изображение по состоянию на 19:45», - написал Кийтсак на своей странице в Facebook.

Согласно штормовому блогу Postimees, в воскресенье вечером сильный дождь достиг Южную Эстонию и островов, и постепенно распространился по всей стране, вызвав затопления во многих местах. По данным Агентства окружающей среды, в уездах Центральной и Южной Эстонии за 24 часа выпало 40-90 миллиметров дождя.

Из-за прогнозировавшегося необычно большого количества осадков Агентство окружающей среды в воскресенье выпустило самый высокий уровень предупреждения, или третий, для южных уездов. В нескольких точках Южной Эстонии за одну ночь выпало больше осадков, чем является месячной нормой.