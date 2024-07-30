Зарегистрированная безработица в Эстонии растет шестую неделю подряд. Однако темпы роста в последние две недели замедлились, пишет Rus.ERR.
Зарегистрированная безработица в Эстонии продолжает медленно расти
По состоянию на 28 июля на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 49 678 человек - на 84 больше, чем неделей ранее.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он вырос с 12,8% до 12,9%.
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,5%.
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