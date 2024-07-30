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На отрезке шоссе Таллинн – Нарва будет ограничено движение

rus.postimees.ee
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Дорожные работы. Фото иллюстративное.
Дорожные работы. Фото иллюстративное. Фото: Ain Liiva

На шоссе Таллинн – Нарва 30 июля начались работы по строительству системы отвода ливневой воды, пишет Rus.ERR.

Как сообщили в Центре управления дорожным движением Департамента транспорта, работы ведутся на 119-м километре шоссе, в Падаорге.

В зоне проведения работ закрыта одна полоса движения. Транспортный поток регулируется временными светофорами.

Окончание работ намечено на конец октября.

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