На шоссе Таллинн – Нарва 30 июля начались работы по строительству системы отвода ливневой воды, пишет Rus.ERR.
На отрезке шоссе Таллинн – Нарва будет ограничено движение
Как сообщили в Центре управления дорожным движением Департамента транспорта, работы ведутся на 119-м километре шоссе, в Падаорге.
В зоне проведения работ закрыта одна полоса движения. Транспортный поток регулируется временными светофорами.
Окончание работ намечено на конец октября.
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