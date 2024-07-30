По данным Союза страховых обществ Эстонии (EKsL), за прошедший год в рамках добровольного страхования транспортных средств, т. е. каско, была выплачена страховая компенсация по 78 500 случаям ущерба, совокупная сумма ущерба составила 117 млн евро. Средний ущерб по каско составил 1500 евро, а ущерб от возгорания транспортного средства - 16 000 евро.
Страховщики: при неисправности электромобиля велик риск несчастного случая
По словам руководителя отдела предотвращения ущерба EKsL Юлли Рейметс, половина страховых случаев по каско происходит в результате ДТП.
«Наиболее распространенными причинами являются столкновение с другим транспортным средством и съезд с дороги или проезжей части. Больше трети страховых случаев по каско, однако, составляют повреждения стекол», — сказала Рейметс, добавив, что каско возмещает ущерб, причиненный транспортному средству виновника аварии, а убытки потерпевшего покрывает дорожное страхование.
За прошедший год средняя сумма ущерба по каско составила 1500 евро, однако крупнейшие компенсации превысили сто тысяч. Крупнейший ущерб причинили возгорания транспортных средств, столкновения и страховые случаи, вызванные стихийными бедствиями, например штормом. По каско была выплачена компенсация по 62 случаям возгорания транспортных средств, средний ущерб по которым составил 16 000 евро.*
По словам руководителя отдела по урегулированию убытков Seesam Расмуса Парве, возгорания автомобилей с каждым годом становятся все затратнее. «В прошлом году мы около десяти раз возмещали ущерб, вызванный возгоранием транспортных средств, в совокупности сумма превысила 200 000 евро. Пожар может возникнуть, например, из-за неисправных проводов или мест их соединения. Основными причинами возгорания электромобилей являются при этом возгорание аккумулятора, утечка электролита и поломка систем безопасности автомобиля. Хотя у них есть предохранители, при неисправности риск несчастного случая всё же велик», - объяснил Парве.
Он порекомендовал владельцам электромобилей делать сервисные и ремонтные работы на предприятиях, где есть работники, прошедшие профессиональное обучение, и доступ к необходимой информации по маркам транспортных средств. «Также важно, чтобы у фирмы были специальные инструменты. Особую бдительность стоит проявлять при покупке подержанных автомобилей на вторичном рынке. Если пауэрбанк находится под днищем, он может быть поврежден и обязательно нуждается в замене по инструкциям производителя», — добавил Парве.
В 2023 году в Эстонии произошло около 73 700 случаев ущерба по каско, а с эстонскими транспортными средствами за рубежом — 4800. Страховых случаев по каско, вызванных столкновением с другим транспортным средством, в прошлом году было 17 000, и совокупный ущерб по ним составил 33 млн евро, а страховых случаев, вызванных съездом с дороги или лобовым столкновением со зданием, сооружением или предметом, — 13 000, совокупный ущерб составил 35 млн евро. 37%, то есть 29 000 случаев были повреждениями стекол, совокупный ущерб — 17 млн евро.
*Статистика случаев ущерба по каско не охватывает долю собственной ответственности, которую следует прибавлять к компенсации по каско, например, для расчета полной стоимости восстановления транспортного средства виновника аварии.
EKsL — это профессиональный союз, который объединяет всех действующих в Эстонии страховщиков и занимается развитием страхования и предотвращения ущерба, а также анализом и публикацией статистики в сфере страхования. EKsL организует разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.
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