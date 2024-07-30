Страховщики: при неисправности электромобиля велик риск несчастного случая

По словам руководителя отдела предотвращения ущерба EKsL Юлли Рейметс, половина страховых случаев по каско происходит в результате ДТП.

«Наиболее распространенными причинами являются столкновение с другим транспортным средством и съезд с дороги или проезжей части. Больше трети страховых случаев по каско, однако, составляют повреждения стекол», — сказала Рейметс, добавив, что каско возмещает ущерб, причиненный транспортному средству виновника аварии, а убытки потерпевшего покрывает дорожное страхование.

За прошедший год средняя сумма ущерба по каско составила 1500 евро, однако крупнейшие компенсации превысили сто тысяч. Крупнейший ущерб причинили возгорания транспортных средств, столкновения и страховые случаи, вызванные стихийными бедствиями, например штормом. По каско была выплачена компенсация по 62 случаям возгорания транспортных средств, средний ущерб по которым составил 16 000 евро.*

По словам руководителя отдела по урегулированию убытков Seesam Расмуса Парве, возгорания автомобилей с каждым годом становятся все затратнее. «В прошлом году мы около десяти раз возмещали ущерб, вызванный возгоранием транспортных средств, в совокупности сумма превысила 200 000 евро. Пожар может возникнуть, например, из-за неисправных проводов или мест их соединения. Основными причинами возгорания электромобилей являются при этом возгорание аккумулятора, утечка электролита и поломка систем безопасности автомобиля. Хотя у них есть предохранители, при неисправности риск несчастного случая всё же велик», - объяснил Парве.