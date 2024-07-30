Предыдущая версия законопроекта предполагала освобождение от уплаты налога лиц с ограниченными возможностями, если их автомобиль был специально переоборудован. Однако это ставило людей с инвалидностью в неравное положение, поскольку не все из них используют переоборудованные автомобили. Именно это положение законопроекта президент счел противоречащим Конституции.

Коалиция очень по-своему понимает, что такое равные условия: вместо того, чтобы освободить всех людей с инвалидностью от уплаты автоналога, решили и вовсе не делать исключений, даже в случае с переоборудованным транспортом: теперь люди с ограниченными возможностями будут платить наравне с остальными. Компенсировать уплату автоналога им обещают некими пособиями.

Однако размер пособий не сравним с расходами на автоналог. Не говоря уже о том, что люди с ограниченными возможностями уже давно ждут пособий для покрытия других расходов. Теперь выясняется, что все пособие будет уходить на уплату автоналога. Такая ситуация противоречит Конституции. Люди с инвалидностью, согласно Конституции, находятся под особым попечением государства, однако так как государство своими решениями значительно осложняет их жизнь, не предоставляя при этом мер поддержки, то имеет место серьезное нарушение основных прав.

Пособия сократят?