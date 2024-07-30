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Анастасия Коваленко-Кылварт У каждого есть возможность оспорить автоналог в суде (1)

Анастасия Коваленко-Кылварт
, член Рийгикогу (Центристская партия)
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Анастасия Коваленко-Кылварт.
Анастасия Коваленко-Кылварт. Фото: Mailiis Ollino / Pärnu PM
  • Новая версия автоналога хуже предыдущей
  • Автоналог по-прежнему противоречит Конституции
  • С нового года все смогут оспаривать автоналог в суде

Новая версия законопроекта об автоналоге еще хуже предыдущей, что является ни чем иным, как издевкой правительства над самыми уязвимыми группами общества. Создается впечатление, что коалиция решила потроллить и президента: «Не понравился Закон об автомобильном налоге? Получи еще более жесткий вариант».

Предыдущая версия законопроекта предполагала освобождение от уплаты налога лиц с ограниченными возможностями, если их автомобиль был специально переоборудован. Однако это ставило людей с инвалидностью в неравное положение, поскольку не все из них используют переоборудованные автомобили. Именно это положение законопроекта президент счел противоречащим Конституции.

Коалиция очень по-своему понимает, что такое равные условия: вместо того, чтобы освободить всех людей с инвалидностью от уплаты автоналога, решили и вовсе не делать исключений, даже в случае с переоборудованным транспортом: теперь люди с ограниченными возможностями будут платить наравне с остальными. Компенсировать уплату автоналога им обещают некими пособиями.

Однако размер пособий не сравним с расходами на автоналог. Не говоря уже о том, что люди с ограниченными возможностями уже давно ждут пособий для покрытия других расходов. Теперь выясняется, что все пособие будет уходить на уплату автоналога. Такая ситуация противоречит Конституции. Люди с инвалидностью, согласно Конституции, находятся под особым попечением государства, однако так как государство своими решениями значительно осложняет их жизнь, не предоставляя при этом мер поддержки, то имеет место серьезное нарушение основных прав.

Пособия сократят?

На фоне рассмотрения законопроекта об автоналоге большое беспокойство вызывает план правительства сократить детские пособия. Каждый раз, когда Каю Каллас спрашивали, почему не предусмотрено освобождение от автоналога или льготы для многодетных семей, она отвечала, что у них есть пособия, за счет которых они могут платить налог. При этом бывший премьер-министр неоднократно подчеркивала, что пособия для многодетных и так слишком большие. Похоже, с уходом Каллас мало что изменилось - ее идеи продолжают воплощаться в жизнь. Если теперь начнут урезать пособия и не введут льготы, связанные с уплатой автоналога, то непонятно, как должны будут выкручиваться многодетные семьи. Разве это не издевательство над людьми?

К сожалению, коалиция совершенно не думает о жителях сельской местности. Правительство любыми способами пытается залезть поглубже в карманы населения, не предлагая ничего взамен. Инвестиции в дорожное строительство сокращены вдвое, закрываются сельские школы, отменен бесплатный общественный транспорт, принят Закон о земельном налоге, который позволит повысить со следующего года ставку налога на 50 процентов. Теперь хотят принять законопроект, который позволит в несколько раз увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Правительство делает все, чтобы жизнь и передвижение в сельской местности стали невозможными. А потом удивляются, почему люди переезжают из сельских районов.

Каждый сможет оспорить автоналог в суде

Фракция Центристской партии в парламенте направила в Государственный суд хадатайство об отмене автоналога, суд пришел к очень важным выводам. Во-первых, после вступления в силу Закона об автоналоге любой сможет оспорить назначенный ему налог в административном суде. Таким образом, в следующем году, если закон вступит в силу, все частные и юридические лица, смогут обратиться в суд, потребовав проверки конституционности Закона об автоналоге.

И, как уже было сказано, противоречий довольно много. Госсуд также пришел к заключению, что в процессе рассмотрения законопроекта об автоналоге права парламентского меньшинства могли быть чрезмерно ограничены. Содержательные поправки, представленные центристской фракцией, были увязаны в единый пакет, что не дало возможности голосовать по каждой из них отдельно. При этом поправки касались освобождения от уплаты налога наиболее уязвимых групп: малообеспеченных, а также многодетных семей, одиноко проживающих пенсионеров, сельских жителей; они разрабатывались совместно с заинтересованными группами.

Однако коалиция лишила людей возможности участвовать в принятии политических решений. Это, в свою очередь, дает веские основания, чтобы оспорить конституционность налога.

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