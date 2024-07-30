К сожалению, коалиция совершенно не думает о жителях сельской местности. Правительство любыми способами пытается залезть поглубже в карманы населения, не предлагая ничего взамен. Инвестиции в дорожное строительство сокращены вдвое, закрываются сельские школы, отменен бесплатный общественный транспорт, принят Закон о земельном налоге, который позволит повысить со следующего года ставку налога на 50 процентов. Теперь хотят принять законопроект, который позволит в несколько раз увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Правительство делает все, чтобы жизнь и передвижение в сельской местности стали невозможными. А потом удивляются, почему люди переезжают из сельских районов.
Каждый сможет оспорить автоналог в суде
Фракция Центристской партии в парламенте направила в Государственный суд хадатайство об отмене автоналога, суд пришел к очень важным выводам. Во-первых, после вступления в силу Закона об автоналоге любой сможет оспорить назначенный ему налог в административном суде. Таким образом, в следующем году, если закон вступит в силу, все частные и юридические лица, смогут обратиться в суд, потребовав проверки конституционности Закона об автоналоге.
И, как уже было сказано, противоречий довольно много. Госсуд также пришел к заключению, что в процессе рассмотрения законопроекта об автоналоге права парламентского меньшинства могли быть чрезмерно ограничены. Содержательные поправки, представленные центристской фракцией, были увязаны в единый пакет, что не дало возможности голосовать по каждой из них отдельно. При этом поправки касались освобождения от уплаты налога наиболее уязвимых групп: малообеспеченных, а также многодетных семей, одиноко проживающих пенсионеров, сельских жителей; они разрабатывались совместно с заинтересованными группами.
Однако коалиция лишила людей возможности участвовать в принятии политических решений. Это, в свою очередь, дает веские основания, чтобы оспорить конституционность налога.