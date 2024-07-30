Опубликованы видео о дележе российского маркетплейса Wildberries, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров отправляет депутата Госдумы Адама Делимханова на бандитские разборки. Российский Центробанк поднял учетную ставку до 18%, что убило рынок недвижимости. Митрополит Илларион, которого считали будущим российским патриархом, снят со всех постов. Об этом пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Путин и Кадыров делят бизнес, Центробанк замораживает экономику, митрополит РПЦ попал в немилость. Обзор событий в России
23 июля в официальном телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова опубликовали видео, на котором муж основательницы крупнейшего российского маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук рассказывает о рейдерском захвате семейной компании и о том, что Татьяну насильно отделяют от семьи.
В ответ Кадыров называет сделку с Wildberries наглым рейдерским захватом, а ее участников - чертями. Кадыров заявил, что не позволит «какому-то левану» забрать бизнес и разрушить семью, и обещает, что этим делом займется его приближенный Адам Делимханов, депутат российской Государственной думы.
Иными словами, удивленной публике показали, как губернатор одного из регионов на камеру обещает крышу частному бизнесу и отправляет на бандитские разборки ручного депутата парламента. Весь сыр-бор разгорелся из-за сделки, которую всего полтора месяца назад одобрил лично Владимир Путин.
«Черти» против семейных ценностей
В середине июля крупнейший российский маркетплейс, основанный Татьяной и Владиславом Бакальчуками, объявил о странном слиянии с российским оператором наружной рекламы Russ. Считается, что Russ принадлежит Сулейману Керимову, одному из главных путинских олигархов.
Сделка с самого начала выглядела как попытка скрестить слона и трепетную лань. Чего стоит только официальное объяснение, что после слияния малый бизнес сможет заказывать рекламу прямо из своего личного кабинета в Wildberries. Это как и зачем?
Тем не менее, сделку одобрил лично Владимир Путин, так как власти якобы вознамерились создать российского конкурента Amazon и Alibaba. Главная загадка ситуации - публичное вмешательство в ситуацию Рамзана Кадырова.
В уже упомянутом видео Кадыров заявил, что не может оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации, и потому сделает все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес. Как будто сама Чеченская Республика - не самая крупная по масштабам страны махинация.
Кремль в ответ на эти выпады одного из самых влиятельных губернаторов как обычно отмолчался. Видимо, эти публичные обвинения плавно перешли в схватку бульдогов под ковром.
Впрочем, это не так важно. Важнее то, что всей России в очередной раз продемонстрировали, как на самом деле делаются в России крупный бизнес и политика - как у обычных бандитов из городской подворотни.
Экономику спасают от «фронтовых денег»
Центральный банк России поднял на минувшей неделе ключевую ставку с 16 до 18 процентов, то есть на два процентных пункта. За всю историю России при Путине выше ставка была только один раз - сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину. Тогда ее подняли до 20%.
Ключевая ставка определяет стоимость денег для экономики. Если она достигла 18%, это означает, что ставка по любому кредиту, в том числе, ипотечному, не будет меньше этого значения.
Для Европы ипотечные кредиты под 20-25% годовых выглядят дико. Это означает, что при сроке кредита в 30 лет заемщик выплатит банку сумму, равную стоимости пяти своих квартир.
Этим решением Центральный банк ПФ показал свои опасения по поводу состояния экономики, в которую хлынули триллионы «фронтовых денег», но не стали производить больше чего-то полезного. В официальном релизе этот вывод звучит так: «рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг».
В России последних двух лет война - единственный источник экономического роста. В оборонке только по официальным данным зарплаты выросли на 30–40%. Добавьте к этому зарплаты контрактников, воюющих в Украине, которые обычно в десять раз превышают средние зарплаты по региону.
На войну отправляются, прямо скажем, не самые обеспеченные российские граждане, а потому внезапно свалившиеся на них деньги они тратят привычным способом - покупают еду, технику, машины и квартиры. Причем большую часть всего этого покупают в кредит, думая, что их благоденствие продолжится бесконечно.
С этим стереотипом и борется сейчас Центробанк. Уж там-то точно знают, что значительная часть нынешних контрактников вернется домой в цинковых гробах, и платить по их кредитам будет некому и нечем.
Да и война когда-нибудь закончится, а вместе с ней закончатся и многомиллиардные госконтракты. Вот и стараются банкиры как-то успокоить разгулявшееся на кровавом счастье население.
Из РПЦ уволен последний митрополит-либерал
Митрополита Будапештского и Венгерского Иллариона сняли со всех церковных постов в РЦП после обвинений в домогательствах к своему келейнику и после скандала с его венгерским гражданством и дорогой недвижимостью.
Митрополит Илларион до 2022 года 13 лет возглавлял Отдел внешних церковных связей Русской православной церкви. Это что-то вроде церковного министерства иностранных дел. Предыдущим главой этого отдела, не считая одного кратковременного и.о., был патриарх Кирилл.
Иллариона долгие годы считали вероятным преемником Кирилла и связывали с ним либерализацию РЦП. Он слыл одним из главных церковных либералов и ратовал за открытость РПЦ. Именно Илларион организовал единственную за всю историю встречу папы римского и патриарха московского, которая вызвала резкую реакцию в консервативном крыле РПЦ.
После начала полномасштабной войны в Украине Илларион стал единственным из высших церковных иерархов, который публично не поддержал вторжение, за что и был сослан в Венгрию. Правда, он сохранил пост главного по богословским делам в РПЦ.
Как выяснилось из публикаций в СМИ летом 2024 года, в Венгрии митрополит не терял времени зря и готовил себе запасной аэродром, обзаведясь недвижимостью и гражданством страны ЕС.
Формальным поводом к увольнению Иллариона со всех постов стал публичный скандал с его бывшим келейником Георгием Сузуки, который обвинил своего начальника в домогательствах. В ответ Илларион обвинил Сузуки в краже денег, дорогих часов и в клевете. История, словом, мутная.
Как бы то ни было, начальство уже самого Иллариона в РПЦ скандал решило не заминать, а может само же его и организовало. Воспользовавшись случаем, РПЦ распрощалась со своим либеральным митрополитом, дав понять, что в своем агрессивном мракобесии готово идти до конца.