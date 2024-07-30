Путин и Кадыров делят бизнес, Центробанк замораживает экономику, митрополит РПЦ попал в немилость. Обзор событий в России

В уже упомянутом видео Кадыров заявил, что не может оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации, и потому сделает все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес. Как будто сама Чеченская Республика - не самая крупная по масштабам страны махинация.

Кремль в ответ на эти выпады одного из самых влиятельных губернаторов как обычно отмолчался. Видимо, эти публичные обвинения плавно перешли в схватку бульдогов под ковром.

Впрочем, это не так важно. Важнее то, что всей России в очередной раз продемонстрировали, как на самом деле делаются в России крупный бизнес и политика - как у обычных бандитов из городской подворотни.

Экономику спасают от «фронтовых денег»

Центральный банк России поднял на минувшей неделе ключевую ставку с 16 до 18 процентов, то есть на два процентных пункта. За всю историю России при Путине выше ставка была только один раз - сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину. Тогда ее подняли до 20%.

Ключевая ставка определяет стоимость денег для экономики. Если она достигла 18%, это означает, что ставка по любому кредиту, в том числе, ипотечному, не будет меньше этого значения.