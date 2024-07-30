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Спа-отель в Нарва-Йыэсуу после нескольких лет убытков вышел в прибыль

rus.postimees.ee
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Главное здание Noorus Spa Hotel, построенное в 2014 году.
Главное здание Noorus Spa Hotel, построенное в 2014 году. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Управляющая отелем в Нарва-Йыэсуу компания Noorus OÜ, в прошлом году сумела выйти в прибыль после трех лет убытков. Несмотря на это, собственный капитал компании остается в значительном минусе, пишет dv.ee.

Выручка компании в прошлом году незначительно увеличилась до 5,7 млн евро. Примечательно, что годом ранее рост составлял 75%.

Вместо убытка в размере 0,9 миллиона евро, компания в прошлом году заработала более 0,1 миллиона евро прибыли.

Читайте подробнее на dv.ee.

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