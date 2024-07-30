Управляющая отелем в Нарва-Йыэсуу компания Noorus OÜ, в прошлом году сумела выйти в прибыль после трех лет убытков. Несмотря на это, собственный капитал компании остается в значительном минусе, пишет dv.ee.
Спа-отель в Нарва-Йыэсуу после нескольких лет убытков вышел в прибыль
Выручка компании в прошлом году незначительно увеличилась до 5,7 млн евро. Примечательно, что годом ранее рост составлял 75%.
Вместо убытка в размере 0,9 миллиона евро, компания в прошлом году заработала более 0,1 миллиона евро прибыли.
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