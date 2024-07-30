Прибывшие вчера поздно вечером к жилому дому на улице Гранийди в Таллинне полицейские, спасатели и сотрудники скорой помощи встревожили горожан.
Что случилось? ⟩ Жителей Каламая встревожило вечернее появление спасателей и полицейских
У очевидца создалось впечатление, что это могла быть утечка газа, к сожалению, частое явление в этом районе. «Спасатели открыли дверь дома и поставили перед ней аппарат, который издавал звуки как воздуходувка», - описал читатель. Жильцам дома пришлось эвакуироваться из-за возможной опасности.
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, утечки газа все-таки не было. Спасателей вызвали в связи с тем, что в одной из квартир на плите подгорела еда и человек надышался дымом.
Медики проверили его состояние, проветрили здание и затем разрешили другим жильцам вернуться домой.
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