Что случилось? Жителей Каламая встревожило вечернее появление спасателей и полицейских

У очевидца создалось впечатление, что это могла быть утечка газа, к сожалению, частое явление в этом районе. «Спасатели открыли дверь дома и поставили перед ней аппарат, который издавал звуки как воздуходувка», - описал читатель. Жильцам дома пришлось эвакуироваться из-за возможной опасности.

Улица Гранийди в Каламая. Фото: Lugeja foto

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, утечки газа все-таки не было. Спасателей вызвали в связи с тем, что в одной из квартир на плите подгорела еда и человек надышался дымом.

Медики проверили его состояние, проветрили здание и затем разрешили другим жильцам вернуться домой.