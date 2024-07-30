Посетителей бюро обслуживания Департамента соцстрахования ждут перемены

«Анализ обращений показал, что наши клиенты все меньше посещают бюро обслуживания и заметно чаще пользуются средой самообслуживания и альтернативными каналами связи», - поясняет причину такого решения руководитель отдела по обслуживанию клиентов и документообороту Маре Силлаотс.

Проведенный весной анализ продемонстрировал существенное падение количества посещений бюро. В период с 2021 по 2023 год число заходов в среду самообслуживания выросло на 372%, представительства люди стали посещать почти на 30% реже.

Силлаотс заверила, что качество обслуживания не снизится: «Мы хотим предлагать наилучшие услуги там, где в нас больше всего нуждаются, оптимизируя присутствие на местах и использование ресурсов».

С августа бюро в Кохтла-Ярве, Йыгева, Пайде, Рапла, Тарту и Вильянди будут работать по понедельникам с 8.30 до 18.00, средам с 8.30 до 16.30 и пятницам с 8.30 до 13.00. В другие рабочие дни и в последнюю пятницу месяца конторы будут закрыты. По словам Силлаотс, по подобному рабочему графику успешно работает уже несколько представительств департамента.

В министерстве клиентам рекомендуют пользоваться возможностями самообслуживания, которое работает круглосуточно по адресу iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee.

По инфотелефону 612 1360 можно звонить по рабочим дням с 9.00 до 17.00. В самообслуживании и по инфотелефону есть возможность забронировать время для видеоконсультации.

На странице www.sotsiaalkindlustusamet.ee есть неоходимые формы для ходатайств, которые можно заполнить, поставить дигитальную подпись и послать по адресу info@sotsiaalkindlustusamet.ee. При желании ходатайства можно распечатать и положить в почтовые ящики, установленные возле представительств.