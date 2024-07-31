Похоронное бюро перевозит покойников вповалку. Сотрудники крематория отдали прах родственникам в пакете для покупок. Полиция провела рейды и изъяла десятки тел из моргов «за хранение в неподобающих условиях» – подобные новости шокируют добропорядочную публику до глубины души.

То и дело всплывающие в прессе истории о вопиющих случаях неуважения к мертвым неизменно собирают массу кликов и комментариев возмущенных читателей. Еще бы, жуть какая! Виновных к позорному столбу!

За примерами далеко ходить не приходится: вспомним хотя бы недавнее разбирательство в Рижском крематории, где родственникам отдали прах покойной не в урне, а в обычном пакете для покупок.