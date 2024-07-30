По меньшей мере один человек погиб в результате мощного шторма, обрушившегося в понедельник на Латвию и Литву, около 200 тысяч домохозяйств остались без электричества, пишет Rus.ERR.
В Латвии и Литве из-за шторма оказались обесточены сотни тысяч домов
Пожарные и спасатели получили сотни экстренных вызовов, связанных с упавшими деревьями, поврежденными автомобилями и затопленными дорогами. Власти предупредили население об опасности, призвав выезжать только в случаях крайней необходимости.
Несмотря на многочисленные сообщения, аварийные службы заверили, что они способны справиться с последствиями шторма.
На данный момент известно, что в Вильнюсе в результате падения дерева погиб один человек.
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