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В Латвии и Литве из-за шторма оказались обесточены сотни тысяч домов

rus.postimees.ee
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Линии электропередач. Снимок иллюстративный.
Линии электропередач. Снимок иллюстративный. Фото: Margus Ansu

По меньшей мере один человек погиб в результате мощного шторма, обрушившегося в понедельник на Латвию и Литву, около 200 тысяч домохозяйств остались без электричества, пишет Rus.ERR.

Пожарные и спасатели получили сотни экстренных вызовов, связанных с упавшими деревьями, поврежденными автомобилями и затопленными дорогами. Власти предупредили население об опасности, призвав выезжать только в случаях крайней необходимости.

Несмотря на многочисленные сообщения, аварийные службы заверили, что они способны справиться с последствиями шторма.

На данный момент известно, что в Вильнюсе в результате падения дерева погиб один человек.

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