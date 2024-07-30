«Прокурор против уголовника»: есть ли у Харрис шансы против Трампа?

Механика отбора людей, принимающих участие в опросах, обычно довольно сложная, и много что может пойти не так. Некоторые избиратели стесняются признаваться в своих реальных предпочтениях, некоторые группы избирателей (например, малообразованные люди) в принципе редко соглашаются принимать участие в опросах, не говоря уже о том, что социологам нужно предсказать, какие группы населения в принципе пойдут на избирательные участки. Хотя заранее прогнозировать, кто захочет принять участие в выборах, а кто - нет, практически невозможно.

Существуют модели, позволяющие предсказать поведение электората в день выборов, но даже небольшие расхождения с реальной картиной могут значительно повлиять на результаты.

Социологи пока не научились предсказывать, в какую сторону в последний момент склонятся избиратели, которые до последнего дня не могли принять решение о своем фаворите. В 2016-м они пошли на участки и поддержали Трампа.

Кабинка для голосования на выборах Фото: Bing Guan/Bloomberg via Getty Images

В том же году существенная ошибка социологов, как рассказывали Би-би-си в Pew Research, произошла при оценке потенциальных избирателей в регионе Ржавого пояса — это часть Среднего Запада и восточного побережья США.