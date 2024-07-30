Зачем оставлять старую электронику пылиться в ящиках? Все большую популярность по всему миру приобретает возврат использованных устройств для их дальнейшего использования. Этот тренд достиг и Эстонии, где мобильный оператор Telia решил дарить старым гаджетам новую жизнь.
Жители Эстонии все охотнее возвращают свои использованные телефоны
«Необходимо повышать осведомленность людей о возможности повторного использования смарт-устройств, а также о том, как обращаться с ними, чтобы максимально продлить срок службы», - отметила бренд-менеджер Telia Хелена Хийс.
«В качестве положительного фактора можно отметить, что с каждым годом осведомленность людей о повторном использовании гаджетов улучшается, и они возвращают все больше старой электроники. Впрочем, до сих пор достаточно распространены случаи, когда использованный телефон остается пылиться в ящике или в шкафу, хотя ему вполне можно было бы подарить новую жизнь», - сказала Хийс.
И все же портфель повторно использующихся устройств Telia за последнюю пару лет увеличился в несколько раз - это подтверждает, что среди жителей Эстонии возврат использованной электроники становится все популярнее.
Мы все еще немного отстаем от международных показателей, но если два года назад Foxway, занимающийся ремонтом и утилизацией устройств партнер Telia, смог подарить новую жизнь миллиону использованных устройств, то в прошлом году - уже 2,4 миллионам. Количество возвращенных устройств в Эстонии за тот же период увеличилось на 22 процента.
Различные опросы и обзоры рынка демонстрируют, что в домах жителей Эстонии все еще находятся сотни тысяч ненужных электронных устройств, значительную часть которых составляют мобильные телефоны. «Очевидно, у людей на руках находится огромное количество устройств, срок службы которых еще не истек и которые можно вернуть в использование», - отметила Хийс.
В результате в этом году летняя кампания Telia сосредоточена на повторно использующихся устройствах и вопросе их возвращения в оборот. Слоган кампании – «Найди новое применение» («Leia uus kasutus»).
На возврат устройства может вдохновить статистика – поскольку к покупке нового гаджета обычно приводит ощущение, что предыдущий устарел, по данным Foxway, на момент возврата более половины устройств находятся в очень хорошем состоянии и не требуют ремонта. В 2023 году ситуация в странах Северной Европы была следующей:
- 53% поступивших в Foxway устройств были в настолько хорошем состоянии, что сразу же после удаления данных отправлялись в повторное использование;
- 41% устройств, помимо удаления данных, требовали того или иного обслуживания. Это как устройства, нуждавшиеся в замене лишь одного компонента, так и требовавшие более основательного ремонта;
- 6% устройств использовали в качестве доноров компонентов, либо отправляли партнерам по утилизации отходов.