Жители Эстонии все охотнее возвращают свои использованные телефоны

«Необходимо повышать осведомленность людей о возможности повторного использования смарт-устройств, а также о том, как обращаться с ними, чтобы максимально продлить срок службы», - отметила бренд-менеджер Telia Хелена Хийс.

«В качестве положительного фактора можно отметить, что с каждым годом осведомленность людей о повторном использовании гаджетов улучшается, и они возвращают все больше старой электроники. Впрочем, до сих пор достаточно распространены случаи, когда использованный телефон остается пылиться в ящике или в шкафу, хотя ему вполне можно было бы подарить новую жизнь», - сказала Хийс.

И все же портфель повторно использующихся устройств Telia за последнюю пару лет увеличился в несколько раз - это подтверждает, что среди жителей Эстонии возврат использованной электроники становится все популярнее.

Мы все еще немного отстаем от международных показателей, но если два года назад Foxway, занимающийся ремонтом и утилизацией устройств партнер Telia, смог подарить новую жизнь миллиону использованных устройств, то в прошлом году - уже 2,4 миллионам. Количество возвращенных устройств в Эстонии за тот же период увеличилось на 22 процента.