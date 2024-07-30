Вт, 30.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В Южном порту Палдиски взорвался баллон

BNS
Copy
Южный порт Палдиски. Иллюстративное фото.
Южный порт Палдиски. Иллюстративное фото. Фото: Küllike Rooväli

Во второй половине дня в понедельник в Южном порту Палдиски во время погрузки металлолома в трюме судна взорвался баллон и началось возгорание.

В 15.39 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Южном порту Палдиски заметили возгорание в трюме судна, передал BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра. Экипаж судна сам приступил к тушению пожара, на место выехали спасатели из Юри, Кейла и Палдиски.

На месте выяснилось, что экипаж судна до прибытия спасателей сумел локализовать возгорание. Предположительно, в ходе погрузки металлолома разбился баллон, который взорвался и привел к небольшому возгоранию. Спасатели проверили груз и не нашли ничего опасного.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх