В Южном порту Палдиски взорвался баллон

В 15.39 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Южном порту Палдиски заметили возгорание в трюме судна, передал BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра. Экипаж судна сам приступил к тушению пожара, на место выехали спасатели из Юри, Кейла и Палдиски.