Во второй половине дня в понедельник в Южном порту Палдиски во время погрузки металлолома в трюме судна взорвался баллон и началось возгорание.
В Южном порту Палдиски взорвался баллон
В 15.39 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Южном порту Палдиски заметили возгорание в трюме судна, передал BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра. Экипаж судна сам приступил к тушению пожара, на место выехали спасатели из Юри, Кейла и Палдиски.
На месте выяснилось, что экипаж судна до прибытия спасателей сумел локализовать возгорание. Предположительно, в ходе погрузки металлолома разбился баллон, который взорвался и привел к небольшому возгоранию. Спасатели проверили груз и не нашли ничего опасного.
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