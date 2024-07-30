Треть всех летних страховых случаев составляют столкновения на парковках. Также в последние годы все чаще причиной повреждений автомобилей становятся экстремальные погодные условия. Эксперты рекомендуют своевременно регистрировать даже небольшие повреждения, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.
Летом растет число ДТП: большинство случаев происходит на парковках
«Летом к нам обращаются в основном из-за повреждений, возникших на парковках. Это может быть как зацепка припаркованного автомобиля при маневрировании, так и повреждения, вызванные открыванием двери соседнего автомобиля», - рассказал директор послепродажного обслуживания Elke Toyota Вильяр Силламаа.
Согласно стандарту, парковочные места торговых центров должны быть не менее 2,7 метра в ширину. «С ростом популярности внедорожников многие торговые центры начали придерживаться нового стандарта и расширили парковочные места, однако многие места остались в соответствии со старыми стандартами из-за нехватки места, что часто не позволяет безопасно маневрировать», - отметил Силламаа.
Статистика страховой компании ERGO показывает, что повреждения автомобилей на парковках составляют 40% всех страховых случаев. «На это также влияют крупные летние мероприятия, где сложно найти парковочное место, что приводит к частым мелким ДТП», - заметила руководитель отдела рассмотрения страховых случаев ERGO Катерина Лепвальтс.
Лепвальтс привела статистику каско за последние пару лет, которая показывает, что летом регистрируется на 15% больше страховых случаев, по сравнению с зимой.
«В последние годы в Эстонии летом участилась экстремальная погода, что приводит к росту числа убытков от штормов. Чаще всего автомобили повреждаются из-за упавших во время шторма деревьев или веток. Большие повреждения автомобилям прошлым летом также нанес крупный град, который разбил стекла и помял кузова. Причем убытки от штормов и града могут быть в несколько раз больше среднестатистического каско-случая», - отметила она.
Хотя и Силламаа, и Лепвальтс рекомендуют своевременно сообщать о повреждениях автомобиля, при мелких повреждениях стоит перед обращением в страховую компанию проконсультироваться с автосервисом, возможно ли устранить повреждение методом удаления вмятин или локальной покраски. «В таком случае сумма убытка часто будет меньше, и время ремонта будет короче», - сказала Лепвальтс.
«Сообщение о страховом случае не означает, что автомобиль нужно сразу отправлять на ремонт, так как, как правило, после получения подтверждения от страховой компании есть до года на проведение ремонта, в зависимости от страховой компании. Своевременная регистрация случая позволяет выполнить условия страхового договора по времени уведомления и избежать проблем с получением подтверждения от страховой компании», - добавил Силламаа.