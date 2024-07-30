Летом растет число ДТП: большинство случаев происходит на парковках

«Летом к нам обращаются в основном из-за повреждений, возникших на парковках. Это может быть как зацепка припаркованного автомобиля при маневрировании, так и повреждения, вызванные открыванием двери соседнего автомобиля», - рассказал директор послепродажного обслуживания Elke Toyota Вильяр Силламаа.

Согласно стандарту, парковочные места торговых центров должны быть не менее 2,7 метра в ширину. «С ростом популярности внедорожников многие торговые центры начали придерживаться нового стандарта и расширили парковочные места, однако многие места остались в соответствии со старыми стандартами из-за нехватки места, что часто не позволяет безопасно маневрировать», - отметил Силламаа.

Статистика страховой компании ERGO показывает, что повреждения автомобилей на парковках составляют 40% всех страховых случаев. «На это также влияют крупные летние мероприятия, где сложно найти парковочное место, что приводит к частым мелким ДТП», - заметила руководитель отдела рассмотрения страховых случаев ERGO Катерина Лепвальтс.

Лепвальтс привела статистику каско за последние пару лет, которая показывает, что летом регистрируется на 15% больше страховых случаев, по сравнению с зимой.