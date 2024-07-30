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ФОТО И ВИДЕО Из-за сильного шторма в Латвии по воздуху летали батуты и мебель

rus.postimees.ee rus.tvnet.lv/LETA
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В понедельник в Латвии из-за нетипично сильной бури кое-где по воздуху летали батуты и разнообразные предметы быта, передает RUS.TVNET.

Пользователи соцсетей в группах разных районов и городов опубликовали фотографии и видео. 

«Я купил новый батут, - пишет пользователь социальной сети. - Он пролетел 300 метров через соседний сад. Пролетая над гаражом, повредил шифер. Приземлился на навес, сломал раму. Потом начал двигаться дальше к автомобилям. По дороге разбил фару машины брата, в моей машине разбил окно».

Латвию с вечера воскресенья пересекает активный циклон, принося экстремально сильный, продолжительный дождь и порывы ветра скоростью 20-24 м/с, местами в прибрежных районах даже 27-30 м/с. Синоптики объявили в центральных районах страны оранжевое предупреждение из-за дождя и ветра, в Риге и ее окрестностях - красное предупреждение.

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