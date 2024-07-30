ФОТО И ВИДЕО Из-за сильного шторма в Латвии по воздуху летали батуты и мебель

Пользователи соцсетей в группах разных районов и городов опубликовали фотографии и видео.

Tiku pie jauna batuta.



Tā piedzīvojumi: lidoja no kaimiņu dārza 300 metrus. Lidojot pāri garažai sabojāja šīferi. Tad piezemējās uz nojumes, salaužot tās rāmi. Pēc tam izdomāja, ka jādodas tālāk pie auto. Pa ceļam izdauzīja brāļa auto lukturi, manu saskrāpēja un logu saplēsa. ☀️ pic.twitter.com/UmjnCY96wZ — Kristiāns Jakubovskis 🇱🇻🇱🇻🇱🇻 (@kriiishyj) July 29, 2024

«Я купил новый батут, - пишет пользователь социальной сети. - Он пролетел 300 метров через соседний сад. Пролетая над гаражом, повредил шифер. Приземлился на навес, сломал раму. Потом начал двигаться дальше к автомобилям. По дороге разбил фару машины брата, в моей машине разбил окно».

Латвию с вечера воскресенья пересекает активный циклон, принося экстремально сильный, продолжительный дождь и порывы ветра скоростью 20-24 м/с, местами в прибрежных районах даже 27-30 м/с. Синоптики объявили в центральных районах страны оранжевое предупреждение из-за дождя и ветра, в Риге и ее окрестностях - красное предупреждение.

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