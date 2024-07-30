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Принадлежащую российским олигархам мызу в Эстонии выставили на продажу

Кевин Вольтер
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Мыза Кальви.
Мыза Кальви. Фото: Marianne Loorents

На международном портале недвижимости Christie's появилось объявление о продаже исторической мызы Кальви, расположенной в волости Виру-Нигула в Ляэне-Вирумаа. Мыза находится в собственности Belitex Invest OÜ, фирмы-марионетки петербургской бизнес-сети.

Согласно объявлению, продается весь комплекс, застроенная площадь около 1600 квадратных метров (куда входит также спа-комплекс с саунами и бассейнами). Кроме того, в состав мызы входит участок земли площадью 18 гектаров, а также еще один участок земли площадью 15 гектаров, предназначенный для охоты.

В начале столетия мыза с роскошным отелем принадлежала датскому бизнесмену, но экономический спад 2008 года сделал свое дело и в 2010 году этот объект недвижимости был продан Belitex Invest OÜ. Новые владельцы обещали привести отель в порядок и открыть его для посетителей, но эти слова так и остались лишь обещаниями, поскольку по сей день желающих встречает высокий металлический забор и табличка о наличии вооруженной охраны.

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