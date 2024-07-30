Принадлежащую российским олигархам мызу в Эстонии выставили на продажу

На международном портале недвижимости Christie's появилось объявление о продаже исторической мызы Кальви, расположенной в волости Виру-Нигула в Ляэне-Вирумаа. Мыза находится в собственности Belitex Invest OÜ, фирмы-марионетки петербургской бизнес-сети.
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Согласно объявлению, продается весь комплекс, застроенная площадь около 1600 квадратных метров (куда входит также спа-комплекс с саунами и бассейнами). Кроме того, в состав мызы входит участок земли площадью 18 гектаров, а также еще один участок земли площадью 15 гектаров, предназначенный для охоты.
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