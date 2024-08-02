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Честный эксперимент Денег нет, а держаться надо: сколько можно заработать на сборе бутылок в Ласнамяэ

Ольга Лебедева Анита Авакова
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Сбор бутылок можно даже рассматривать как бизнес.
Сбор бутылок можно даже рассматривать как бизнес. Фото: ChatGPT

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что будете делать, если в разгар экономического кризиса перед вами будет стоять задача просто выжить? Если денег не будет хватать даже на еду?.. А вот мы задумались и отправились изучать помойки Ласнамяэ на предмет наличия в них бутылок, которые можно сдать по десять центов за каждую. Что из этого получилось и удалось ли нам таким образом заработать хотя бы на обед - читайте в нашем репортаже.

В любом новом деле самое трудное - это начать. «Гы-ы-ы, сейчас точно встретим бывших», - нервно шутили мы. Стартовой точкой мы выбрали магазин Coop на улице Линнамяэ. Понедельник, время - 12:00. Вооружившись резиновыми перчатками и мусорными пакетами, мы направились в сторону первых урн. Из магазина выходят люди, мы чувствуем себя неловко. Поэтому робко заглядываем в урны, и если сверху не видим пластика, сразу идем дальше.

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