Честный эксперимент Денег нет, а держаться надо: сколько можно заработать на сборе бутылок в Ласнамяэ

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что будете делать, если в разгар экономического кризиса перед вами будет стоять задача просто выжить? Если денег не будет хватать даже на еду?.. А вот мы задумались и отправились изучать помойки Ласнамяэ на предмет наличия в них бутылок, которые можно сдать по десять центов за каждую. Что из этого получилось и удалось ли нам таким образом заработать хотя бы на обед - читайте в нашем репортаже.