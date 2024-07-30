В понедельник вечером российские пограничники в Ивангороде за несколько минут после закрытия эстонского пограничного пункта выпустили на мост 22 человека, которые не смогли попасть в Эстонию.
Ожидание у границы: семь человек провели ночь на Нарвском мосту
Пограничники объяснили людям на мосту, что время работы Нарвского пограничного пункта - с 7 до 23 часов, и ночью попасть в Эстонию невозможно.
Большинство людей, оказавшихся на мосту, вернулись в Россию, но семь человек решили остаться на ночь на мосту по собственному желанию.
Они прошли в Эстонию сегодня утром, после открытия пограничного пункта.
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