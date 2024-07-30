Полиция задержала Паулину-Катрин Пронину, которая уклонилась от исполнения решения суда. Ее заметил охранник торгового центра в Таллинне. Женщина должна отбывать наказание в тюрьме за преступления против собственности и личности.
Охранник таллиннского торгового центра помог задержать находившуюся в розыске женщину
Перевод: Павел Соболев
В начале июля полиция обратилась к общественности с просьбой о помощи в розыске женщины, уклоняющейся от исполнения решения суда. Сотрудник службы безопасности таллиннского торгового центра заметил женщину и сообщил о ней в полицию, сообщила Пыхьяская префектура.
В апреле 2021 года Харьюский уездный суд признал Пронину виновной в растрате, компьютерном мошенничестве и других преступлениях и приговорил ее к одному году и восьми месяцам лишения свободы, к чему была добавлена неотбытая часть наказания, вынесенного предыдущим приговором (9 месяцев и 28 дней тюремного заключения).
В мае 2017 года суд приговорил Пронину к десяти месяцам лишения свободы за вождение в нетрезвом виде и физическое насилие.
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