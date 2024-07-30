Впервые изъяты замороженные активы близкого к Путину олигарха из РФ

«Впервые в Великобритании Национальное агентство по борьбе с преступностью добилось конфискации санкционированных средств в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности. Деньги, которые, по утверждению NCA, предназначались для Петра Авена, хотя и не были зарегистрированы на его имя, были заморожены с 2022 года, когда он попал под санкции Великобритании за поддержку правительства России», - сказано в сообщении на сайте агентства.