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Впервые изъяты замороженные активы близкого к Путину олигарха из РФ

rus.postimees.ee
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Петр Авен (справа) присутствует на встрече Путина с президентом Турции Эрдоганом в 2016 году. Слева - олигарх Олег Дерипаска.
Петр Авен (справа) присутствует на встрече Путина с президентом Турции Эрдоганом в 2016 году. Слева - олигарх Олег Дерипаска. Фото: Reuters / Scanpix

Бывший российский министр, банкир Петр Авен, который в свое время помог Путину войти в высшие эшелоны российской власти, лишился 780 тысяч фунтов в Великобритании.

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило, что добилось конфискации подпавших под санкции средств Петра Авена.

«Впервые в Великобритании Национальное агентство по борьбе с преступностью добилось конфискации санкционированных средств в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности. Деньги, которые, по утверждению NCA, предназначались для Петра Авена, хотя и не были зарегистрированы на его имя, были заморожены с 2022 года, когда он попал под санкции Великобритании за поддержку правительства России», - сказано в сообщении на сайте агентства.

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