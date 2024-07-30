Бывший российский министр, банкир Петр Авен, который в свое время помог Путину войти в высшие эшелоны российской власти, лишился 780 тысяч фунтов в Великобритании.
Для подписчиков
Впервые изъяты замороженные активы близкого к Путину олигарха из РФ
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило, что добилось конфискации подпавших под санкции средств Петра Авена.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.