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ДЕНЕГ НЕТ Покупательная способность жителей Эстонии продолжает падать

Сандер Сильм
, экономический журналист
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Пустой кошелек. Иллюстративное фото
Пустой кошелек. Иллюстративное фото Фото: Unsplash

По данным Департамента статистики, выручка розничных торговых предприятий в июне 2024 года составила 866 миллионов евро. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж уменьшился на пять процентов.

Перевод: Каролийна Вертяева

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, наибольшее влияние на сокращение объема продаж в июне оказали магазины промышленных товаров, где снижение по сравнению с июнем 2023 года составило девять процентов.

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