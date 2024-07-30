По данным Департамента статистики, выручка розничных торговых предприятий в июне 2024 года составила 866 миллионов евро. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж уменьшился на пять процентов.
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ДЕНЕГ НЕТ ⟩ Покупательная способность жителей Эстонии продолжает падать
Перевод: Каролийна Вертяева
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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