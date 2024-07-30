Полиция расследует происшествие, в результате которого пожилая женщина, надеявшаяся на финансовую прибыль, осталась без денег.
Пенсионерка потеряла деньги из-за ложного выигрыша
Как передала BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, в воскресенье в полицию обратилась 77-летняя женщина, с которой через Messenger связался знакомый, попросивший у нее номер телефона для участия в виртуальном конкурсе.
Затем мужчина заявил, что выиграл деньги и выплатит половину из них женщине, а также попросил 77-летнюю женщину назвать свой персональный код и затем войти в интернет-среду банка Coop. Он также попросил ее назвать номер банковской карты.
Позже женщина обнаружила, что деньги были переведены с ее счета на чужие счета. Ущерб от мошенничества составил 264 евро.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.