Пенсионерка потеряла деньги из-за ложного выигрыша

Как передала BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, в воскресенье в полицию обратилась 77-летняя женщина, с которой через Messenger связался знакомый, попросивший у нее номер телефона для участия в виртуальном конкурсе.

Затем мужчина заявил, что выиграл деньги и выплатит половину из них женщине, а также попросил 77-летнюю женщину назвать свой персональный код и затем войти в интернет-среду банка Coop. Он также попросил ее назвать номер банковской карты.

Позже женщина обнаружила, что деньги были переведены с ее счета на чужие счета. Ущерб от мошенничества составил 264 евро.