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Пенсионерка потеряла деньги из-за ложного выигрыша

BNS
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Женщина пишет номер банковской карты.
Женщина пишет номер банковской карты. Фото: Fizkes

Полиция расследует происшествие, в результате которого пожилая женщина, надеявшаяся на финансовую прибыль, осталась без денег.

Как передала BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, в воскресенье в полицию обратилась 77-летняя женщина, с которой через Messenger связался знакомый, попросивший у нее номер телефона для участия в виртуальном конкурсе.

Затем мужчина заявил, что выиграл деньги и выплатит половину из них женщине, а также попросил 77-летнюю женщину назвать свой персональный код и затем войти в интернет-среду банка Coop. Он также попросил ее назвать номер банковской карты.

Позже женщина обнаружила, что деньги были переведены с ее счета на чужие счета. Ущерб от мошенничества составил 264 евро.

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