Что изменилось в столичных школах и детсадах к началу августа? Укомплектованы ли классы и группы педагогами? Кто пришел на замену уволенным учителям? Решит ли временная отсрочка проблему перехода на эстонский?
Студия Postimees: кем заменили уволенных педагогов? Отвечает вице-мэр Таллинна
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-мэр Таллинна Алексей Яшин, партия «Ээсти 200». Следите за эфиром в 11:00!
- Сколько учителей уволено за несоответствие занимаемой должности? Сколько сокращено? Сколько оставлено на работе еще на год?
- Министр образования Кристина Каллас признала, что без отсрочки пришлось бы закрыть сразу половину русских школ. В чем причина?
- Не подорвано ли доверие к переходу на эстоноязычное образование?
- Сколько носителей языка найдено на замену покинувшим школу педагогам?
- Все ли желающие смогут отправить своих детей в эстонские школы?
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.