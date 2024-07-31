Ср, 31.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Студия Postimees: кем заменили уволенных педагогов? Отвечает вице-мэр Таллинна

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Copy

Что изменилось в столичных школах и детсадах к началу августа? Укомплектованы ли классы и группы педагогами? Кто пришел на замену уволенным учителям? Решит ли временная отсрочка проблему перехода на эстонский?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-мэр Таллинна Алексей Яшин, партия «Ээсти 200». Следите за эфиром в 11:00!

  • Сколько учителей уволено за несоответствие занимаемой должности? Сколько сокращено? Сколько оставлено на работе еще на год?
  • Министр образования Кристина Каллас признала, что без отсрочки пришлось бы закрыть сразу половину русских школ. В чем причина?
  • Не подорвано ли доверие к переходу на эстоноязычное образование?
  • Сколько носителей языка найдено на замену покинувшим школу педагогам?
  • Все ли желающие смогут отправить своих детей в эстонские школы?
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх