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У жителей спальных районов станет еще больше причин для покупки электромобиля

Дмитрий Рая
, pепортер
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Электромобили.
Электромобили. Фото: Sander Ilvest

Еще несколько лет назад в качестве основного аргумента против покупки электромобиля называлась его высокая стоимость. Теперь, когда цены на машины с ДВС, включая гибриды, и электромобили практически сравнялись, более важным фактором становится наличие зарядной инфраструктуры. Как говорят в Министерстве климата, в ближайшее время ситуация может измениться в лучшую сторону для людей, проживающих в спальных районах.

Довольно часто можно услышать разговоры о том, что люди-то готовы купить электромобиль, но отсутствие удобной зарядной инфраструктуры вынуждает сделать выбор в пользу ДВС или гибридной установки. Сюда же можно добавить всевозможные условия, выдвигаемые государством, для получения заветной субсидии в 4000 евро.

Например, в течение четырех лет электромобиль должен проехать как минимум 80 000 километров, а заряжать его можно исключительно электричеством, добытым из возобновляемых источников энергии.

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