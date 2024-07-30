Еще несколько лет назад в качестве основного аргумента против покупки электромобиля называлась его высокая стоимость. Теперь, когда цены на машины с ДВС, включая гибриды, и электромобили практически сравнялись, более важным фактором становится наличие зарядной инфраструктуры. Как говорят в Министерстве климата, в ближайшее время ситуация может измениться в лучшую сторону для людей, проживающих в спальных районах.
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У жителей спальных районов станет еще больше причин для покупки электромобиля
Довольно часто можно услышать разговоры о том, что люди-то готовы купить электромобиль, но отсутствие удобной зарядной инфраструктуры вынуждает сделать выбор в пользу ДВС или гибридной установки. Сюда же можно добавить всевозможные условия, выдвигаемые государством, для получения заветной субсидии в 4000 евро.
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