На создание домов для нуждающихся выделяют 23 млн евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства социальных дел, пояснив, что в сервисные дома могут переехать люди, нуждающиеся в уходе и присмотре, но способные самостоятельно справляться с повседневной жизнью дома и в обществе и поэтому не нуждающиеся в услугах общего ухода в доме престарелых.

Бюджет конкурсных предложений, который софинансируется Европейским союзом, составляет 23,4 миллиона евро, плюс вклад местных самоуправлений.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, создание сети социальных домов по всей Эстонии при поддержке софинансирования ЕС является частью более широкой цели - поддержать тех, кто нуждается в поддержке в повседневной деятельности, чтобы они могли продолжать жить самостоятельно.

«Наша цель не в том, чтобы удалить людей из общества и общин, как это было во времена советской оккупации. В современной и перспективной Эстонии мы стремимся относиться к людям прежде всего уважая их человеческое достоинство и сохраняя при этом их личную автономию. Я рада, что местные самоуправления уже создали такие возможности и что сейчас их становится больше», - сказала министр.

Размер пособий для местных самоуправлений, готовых принять участие в проекте, составляет от 462 332 евро до 3,2 млн евро, а сроки завершения проектов - от 31 декабря 2025 года до 31 декабря 2028 года.

Все социальные дома - идет ли речь о новостройках или капитально отремонтированном жилфонде - представляют собой одноэтажные или многоэтажные здания, принадлежащие местным властям, с одно- и двухкомнатными квартирами с кухонным уголком, туалетом и ванной комнатой, а также вспомогательными помещениями.

В зданиях также имеются специальная территория и при зданиях - земельные участки, необходимые для проведения поддерживаемых коллективных мероприятий и оказания услуг.

Информацию и условия конкурса можно найти на сайте RТК.