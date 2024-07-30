Сломавшийся кран и возникший потоп привели пожилого человека в больницу

Вчера вечером спасатели Тартуского уезда убрали деревья, упавшие на дорогу в деревнях Кесклахе, Кабина и Нина; кроме того, спасатели ночью отправились на помощь человеку с ограниченными возможностями, у которого в результате водопроводной аварии затопило комнаты.
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Перевод: Павел Соболев
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