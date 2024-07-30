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Сломавшийся кран и возникший потоп привели пожилого человека в больницу

Вейки Ояперв
, журналист
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Скорая помощь. Изображение носит иллюстративный характер
Скорая помощь. Изображение носит иллюстративный характер Фото: Dmitri Kotjuh

Вчера вечером спасатели Тартуского уезда убрали деревья, упавшие на дорогу в деревнях Кесклахе, Кабина и Нина; кроме того, спасатели ночью отправились на помощь человеку с ограниченными возможностями, у которого в результате водопроводной аварии затопило комнаты.

Перевод: Павел Соболев

Вчера в 15.01 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в поселке Кяэрти в волости Эльва загорелась верхняя часть электрического столба. Спасатели потушили столб, который вспыхнул из-за обрыва линии электропередачи, к 16.01.

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