Сломавшийся кран и возникший потоп привели пожилого человека в больницу

Вчера вечером спасатели Тартуского уезда убрали деревья, упавшие на дорогу в деревнях Кесклахе, Кабина и Нина; кроме того, спасатели ночью отправились на помощь человеку с ограниченными возможностями, у которого в результате водопроводной аварии затопило комнаты.