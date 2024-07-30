В ходе двухмесячной операции Интерпола против контрабанды наркотиков в Европе, Америке и Африке было задержано более двухсот человек и конфискованы наркотики и химические вещества, использующиеся для изготовления наркотиков, на сумму около 1,6 миллиарда долларов США (около 1,5 миллиарда евро), сообщил во вторник Интерпол.
ФОТО ⟩ Двухмесячная операция Интерпола: задержано более двухсот человек, изъяты наркотики на бешеную сумму
Новостной портал RUS.TVNET пишет, что в ходе операции Lionfish Hurricane в апреле и мае было конфисковано 615 тонн наркотиков и химических веществ.
Задержаны 206 лиц и конфисковано 65 угнанных автомобилей, а в джунглях Гайаны конфискована самодельная подводная лодка, использовавшаяся для перевозки кокаина по водным путям Южной Америки и через Атлантику.
«Стоимость наркотиков, конфискованных в ходе этой двухмесячной операции, выше, чем ВВП некоторых стран, и это явно показывает, насколько велика проблема, с которой сталкиваются правоохранительные органы», - заявил глава Интерпола Юрген Шток.
Операция финансировалась МВД Великобритании, в ней участвовала 31 страна.
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