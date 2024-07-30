ФОТО Двухмесячная операция Интерпола: задержано более двухсот человек, изъяты наркотики на бешеную сумму

В ходе двухмесячной операции Интерпола против контрабанды наркотиков в Европе, Америке и Африке было задержано более двухсот человек и конфискованы наркотики и химические вещества, использующиеся для изготовления наркотиков, на сумму около 1,6 миллиарда долларов США (около 1,5 миллиарда евро), сообщил во вторник Интерпол.