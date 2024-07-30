В приют привезли очаровательного породистого кота, но при проверке чипа выяснилось нечто шокирующее

Несколько дней назад в Cats Help обратились за помощью, так как от сфинкса Молли захотели отказаться из-за предстоящего переезда. «Дело было очень срочным. Куда переезжают хозяева, что не могут взять кота с собой, не уточнялось», - ответили волонтеры.

Однако при проверке чипа кошки выяснилось нечто пугающее. Оказалось, что это не первый раз, когда от Молли отказываются. Впервые она стала «лишней», когда у беременной хозяйки якобы возникла аллергия на кошек, и ей пришлось отказаться от сфинкса.

Молли. Фото: Cats help MTÜ

Cats Help взяли Молли под свою опеку и отвезли в ветеринарную клинику Хааберсти, где выяснилось, что у кошки есть несколько проблем со здоровьем, включая острое воспаление, и она нуждается в лечении антибиотиками.

Также у нее обнаружено вирусное заболевание, характерное для кошек, которое можно вылечить, но это займет время. «Непонятно, как семья не заметила, что их кошка больна», - недоумевает волонтер MTÜ.

Молли. Фото: Cats help MTÜ

Полный осмотр Молли, анализы крови и лечение обошлись в 500 евро. Эту сумму спасатели кошек могут оплатить за счет пожертвований.

Кроме того, Молли ищет новый дом. «Ей лучше быть единственной кошкой в семье, и она подойдет тем, кто много времени проводит дома», - говорит волонтер.

Если вы хотите предложить забрать Молли себе, напишите на info@catshelp.ee.

Внести свой вклад можно с помощью банковского перевода: Пояснение: Sfinks Molli Ссылка для прямого пожертвования 900 0020 – цена звонка 5 € 900 0001 – цена звонка 10 € 900 0021 – цена звонка 25 €