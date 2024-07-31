«Не удивляйтесь, если колеса будут проколоты»: попытка припарковать машину у соседнего дома закончилась конфликтом и угрозами

Александра поделилась своей историей в Facebook-сообществе «EZ-дуны». По ее словам, одним из летних вечеров она не смогла найти свободное парковочное место рядом со своим домом, поэтому решила поискать место в окрестностях. Довольно быстро свободное место нашлось рядом с соседним домом.