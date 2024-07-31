«Не удивляйтесь, если колеса будут проколоты»: попытка припарковать машину у соседнего дома закончилась конфликтом и угрозами

Жители спальных районов Таллинна регулярно жалуются на нехватку парковочных мест, а в некоторых случаях принимают чужую землю за свою и борются с «чужаками» довольно необычными методами. Так, жительница столичного района Хааберсти Александра столкнулась со странным поведением жильцов соседнего дома.
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Александра поделилась своей историей в Facebook-сообществе «EZ-дуны». По ее словам, одним из летних вечеров она не смогла найти свободное парковочное место рядом со своим домом, поэтому решила поискать место в окрестностях. Довольно быстро свободное место нашлось рядом с соседним домом.
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