Эстонскому обществу защиты животных сообщили, что в Таллинне, в районе Пальяссааре, видели дикое животное, которое редко встречается в Эстонии.
По Таллинну разгуливал опасный хищник
Сообщается, что в городском пространстве был замечен шакал.
«Как и с любым диким животным, лучше держаться подальше и, если встретили, дать ему пространство и возможность убежать. Ни в коем случае нельзя кормить диких животных», - предупреждает общество.
Обычно шакалы не нападают на людей, но в опасной ситуации они могут это сделать. Поэтому важно предоставить животному возможность уйти. Людям следует сохранять спокойствие.
По правилам, собаки в городе должны гулять на поводке, что также помогает избежать опасных ситуаций между хищниками и домашними животными.
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