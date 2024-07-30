По Таллинну разгуливал опасный хищник

Сообщается, что в городском пространстве был замечен шакал.

«Как и с любым диким животным, лучше держаться подальше и, если встретили, дать ему пространство и возможность убежать. Ни в коем случае нельзя кормить диких животных», - предупреждает общество.

Обычно шакалы не нападают на людей, но в опасной ситуации они могут это сделать. Поэтому важно предоставить животному возможность уйти. Людям следует сохранять спокойствие.

По правилам, собаки в городе должны гулять на поводке, что также помогает избежать опасных ситуаций между хищниками и домашними животными.